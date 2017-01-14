Туреччина звела стіну довжиною 330 кілометрів на кордоні з Сирією та Іраком

Як передає агентство Анадолу, про завершення робіт повідомили у Генштабі Туреччини.

Ще на відтинку південного кордону протяжністю 191 км створені огорожі з колючого дроту.

Читайте такожМинулого року з ЄС до Туреччини повернули понад 800 нелегальних мігрантів

"Завдяки вжитим заходам за останній рік попереджено 57 186 спроб незаконного перетинання кордону, причому більшість порушень (89,5%) припала на кордон Туреччини з Сирією. Затримано 424 641 особу, в числі яких громадяни 74 країн світу. Більшість порушників – сирійці (390 336 осіб)", - йдеться у повідомленні.

При цьому кількість найманців, які намагалися долучитися до терористичного угрупування ІДІЛ, порівняно з 2015 роком зменшилася у сім разів.

Завдяки операції «Щит Євфрату» турецько-сирійський кордон був багато в чому очищений від терористів ІДІЛ. Після 24 серпня 2016 року, коли розпочався «Щит Євфрату», число обстрілів з прикордонних сирійських територій, колись підконтрольних терористам ІДІЛ, зменшилося утричі.