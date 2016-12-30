ЗС Туреччини розповіли про кількість ліквідованих бойовиків у Сирії з початку операції "Щит Євфрату"

Збройні сили Туреччини заявили, що ліквідували у Сирії з початку операції «Щит Євфрату» майже 1600 бойовиків. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Згідно із заявою ЗС Туреччини, у Сирії було ліквідовано 1294 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" та 306 членів Робітничої партії Курдистану (РПК) й партії "Демократичний союз" (PYD).

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Зокрема, повідомляється, що ліквідовано було 1171 бойовика ІДІЛ, 177 – отримали поранення і 6 – потрапили в полон.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина направили в Сирію для участі в операції «Щит Євфрату» додатково 300 турецьких бійців диверсійних спецпідрозділів.

Пізніше, у Мосулі останній міст через річку Тигр був виведений з експлуатації за допомогою авіаударів військових міжнародної коаліції.

Як повідомляв УНІАН, в результаті авіаудару коаліції, очолюваної США, у Сирії був убитий один з високопоставлених командирів «Ісламської держави».