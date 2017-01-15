Родичі жертв рейсу MH17 вимагають відновити пошуки останків

Родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" на сході України вимагають відновити пошуки решток жертв у районі катастрофи, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми, родичі, просто не хочемо, щоб там залишалися людські рештки", - заявив у суботу, 14 січня, президент фонду жертв катастрофи рейсу MH17 Еверт ван Зейтвелд. Він втратив в аварії сина, дочку та батьків дружини.

Дискусія про MH17 відновилася після того, як прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена голландським журналістом Міхелем Спеккерсом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.

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Спеккерс 9 січня повернувся з України, куди їздив для зйомок документального фільму. За його словами, місцеві жителі повідомили йому, що на місці аварії досі лежать уламки літака. Він відправився в район катастрофи і виявив людську кістку.

За словами Еверта ванн Зейтвелда, знахідка голландського журналіста "знову відкрила ще незагоєні рани".

"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії" рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур розбився 17 липня 2014 року недалеко від Донецька. Всі 298 осіб, які знаходилися на борту загинули.

Розслідування показало, що "Боїнг" був збитий ракетою серії 9М38, використовуваної в зенітно-ракетний комплекс "Бук". Установка була доставлена з Росії і запущена з території, що контролювалася тоді сепаратистами. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як при розтині тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних прорізів кабіни літака.