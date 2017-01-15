Родичі жертв рейсу MH17 вимагають відновити пошуки останків
Якщо голландський журналіст зміг виявити на місці катастрофи "Боїнга" кістку, отже не всі рештки ще знайдено. Родичі жертв рейсу MH17 вимагають відновлення пошуків на місці трагедії.
Родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" на сході України вимагають відновити пошуки решток жертв у районі катастрофи, повідомляє Deutsche Welle.
"Ми, родичі, просто не хочемо, щоб там залишалися людські рештки", - заявив у суботу, 14 січня, президент фонду жертв катастрофи рейсу MH17 Еверт ван Зейтвелд. Він втратив в аварії сина, дочку та батьків дружини.
Дискусія про MH17 відновилася після того, як прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена голландським журналістом Міхелем Спеккерсом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.
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Спеккерс 9 січня повернувся з України, куди їздив для зйомок документального фільму. За його словами, місцеві жителі повідомили йому, що на місці аварії досі лежать уламки літака. Він відправився в район катастрофи і виявив людську кістку.
За словами Еверта ванн Зейтвелда, знахідка голландського журналіста "знову відкрила ще незагоєні рани".
"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії" рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур розбився 17 липня 2014 року недалеко від Донецька. Всі 298 осіб, які знаходилися на борту загинули.
Розслідування показало, що "Боїнг" був збитий ракетою серії 9М38, використовуваної в зенітно-ракетний комплекс "Бук". Установка була доставлена з Росії і запущена з території, що контролювалася тоді сепаратистами. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як при розтині тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних прорізів кабіни літака.