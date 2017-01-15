У Лівії відбулося наймасштабніше відключення світла в історії країни

У результаті масштабного блекаут, більша частина Лівії в суботу, 14 січня ввечері занурилася в темряву. Без світла залишилася столиця Тріполі і інші великі лівійські міста, повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на Reuters.

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Блекаут охопила територію близько 900 кілометрів від західного кордону з Тунісом до лівійського міста Адждабія, повідомило агентство з посиланням на місцеву енергокомпанію GECOL.

Це наймасштабніше за всю історію країни відключення Західній частині Лівії, де проживають близько 6,3 мільйона чоловік.

Кореспондент Reuters повідомив, що в Тріполі вогні були на єдиній головній площі міста – так званої Зеленої або Площі Мучеників. Все інше було занурене в морок.