Біля берегів Лівії затонуло судно з 107 мігрантами на борту

Судно, на борту якого перебували 107 мігрантів, затонуло приблизно за 48 кілометрів від узбережжя Лівії, повідомляє РБК з посиланням на видання Ansa.

"За його інформацією, рятувальники вже витягли з води вісім тіл загиблих, ще чотири особи було знайдено живими", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію агентству Associated Press підтвердив представник Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо.

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Рятувальна операція, як зазначає Ansa, координується оперативним центром берегової охорони в Римі. Крім того, в ній беруть участь кораблі європейського агентства Frontex, кілька одиниць флоту, а також літак і вертоліт. Роботу рятувальників у зоні лиха, як уточнює видання, на даний момент ускладнюють дуже погані погодні умови.

Як пише видання з посиланням на дані Frontex, в минулому році в Італію із західної Африки по морю переправилося рекордна кількість мігрантів — 181 тисяча осіб, більшість з них були з Нігерії.