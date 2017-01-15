Іран не переглядатиме ядерну угоду за президентства Трампа

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 15 січня у Тегерані, напередодні першої річниці реалізації угоди, передає Радіо Свобода.

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«Нова адміністрація США не може відмовитися від угоди», – сказав Аракчі, додавши, що Вашингтон має міжнародні зобов’язання щодо реалізації цієї угоди.

Аракчі також повторив попередню заяву верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, який сказав: «Якщо вони (США – ред.) розірвуть її (угоду – ред.), то ми її спалимо».

Відтак, додав, заступник міністра закордонних справ Ірану, жодних подальших обговорень з офіційними особами США щодо угоди не буде.

«Наші ядерні переговори з американцями завершені, і у нас немає ніяких інших політичних переговорів з ними. На нашу думку, все закінчено», – заявив Аракчі.

Під час своєї виборчої кампанії обраний майбутній президент США Дональд Трамп заявляв про можливість «розірвати» або переглянути угоду щодо обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій. Трамп також критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.