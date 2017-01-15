В Афганістані ісламісти викрали 13 викладачів релігійної школи

Про це з посиланням на прес-секретаря губернатора провінції Атаула Кугуані повідомляє Радіо Свобода.

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Викладачів викрали безпосередньо під час іспиту, який здавали студенти.

У заяві місцева влада сказано, що сили безпеки почали операцію по звільненню викладачів.

Раніше сьогодні в тій же провінції Нангархар через підрив начиненого вибухівкою автомобіля загинули щонайменше семеро мирних громадян, серед яких жінки і троє дітей.

Коментуючи інцидент, МВС Афганістану назвало його винуватцями «ворогів миру і стабільності». Цей термін афганські чиновники використовують для позначення талібів.

У провінції Нангархар, що межує з Пакистаном, є чимало представників ісламістського руху «Талібан». Екстремістське угруповання «Ісламська держава» також за останні роки зміцнилося у східному Афганістані.