В Афганістані внаслідок вибуху поранені посол ОАЕ і губернатор провінції
В Афганістані внаслідок вибуху в урядовому будинку для прийомів у місті Кандагар, центрі однойменної провінції на півдні країни, загинули не менш ніж 5 людей і поранені ще 14.
Серед постраждалих є посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Афганістані і губернатор провінції, передає Радіо Свобода.
За повідомленнями, вибух стався під час обіду, який давав губернатор на честь посла і ще кількох дипломатів ОАЕ.
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Як сказав Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, речник влади провінції Самім Хпалвак, який сам був на місці події, вибухові пристрої, найімовірніше, були закладені в диванах.
В Об’єднаних Арабських Еміратах Міністерство закордонних справ підтвердило поранення посла і ще кількох дипломатів цієї країни, не уточнюючи, скількох саме.
Раніше у вівторок посольство ОАЕ в Афганістані публікувало у твітері фотографії посла в Кандагарі, де він зустрічався з посадовцями провінції і брав участь у церемонії закладення підмурівків майбутнього сиротинця.
Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.