Сербія офіційно погрожує застосувати війська проти Косово

Про це після зупинки сербського потяга на кордоні з Косово заявив президент Сербії Томіслав Ніколич.

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"Якщо сербів будуть убивати, ми направимо армію", - цитує Ніколича "Німецька хвиля".

Причиною нового загострення між двома країнами стало те, що напередодні Сербія після 18-річної перерви збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косово.

Видання відзначає, що вранці в суботу, 14 січня, з центрального вокзалу Белграда відправився придбаний в Росії і пофарбований у кольори сербського прапора потяг, вагони якого зовні були розписані гаслом "Косово - це Сербія" різними мовами. Всередині вагони прикрасили зображеннями ікон з косовських сербських православних монастирів.

Потяг прямував до міста Косовська Мітровіца на півночі Косово, населеному переважно сербами, проте після різкої реакції косоварів сербський прем'єр-міністр Александар Вучич розпорядився зупинити його перед кордоном.

У той же час dpa повідомляє, що потяг на кордоні зупинили албанські поліцейські за наказом президента Косова Хашима Тачі. Обидві сторони мотивували свої рішення намаганням запобігти сутичкам.

Приштина закликала втрутитися і Європейський Союз. Уповноважена косовського уряду по переговорам з Сербією Едіта Тахір заявила, що відновлення залізничного сполучення доводить, що Сербія має намір дестабілізувати Косово.