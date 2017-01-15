Франція пропонує влаштувати переговори Нетаньяху і Аббаса в Парижі

У скликаній за ініціативою Франції міжнародній конференції з пошуку політичного розв'язання конфлікту на Близькому Сході у Франції не взяли участь конфліктуючі сторони – ізраїльтяни і палестинці. Проте глава МЗС Франції Жан-Марк Еро запропонував організувати їх переговори у Парижі, передає ТАСС.

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"Ми готові організувати таку двосторонню зустріч у Парижі, - сказав він. - Я сподіваюся, що ізраїльтяни і палестинці скористаються простягнутою нами рукою".

Глава МЗС Франції також констатував, що мирний процес на Близькому Сході опинився у глухому куті через відсутність прямого діалогу між палестинцями та ізраїльтянами.

"Мирний процес на Близькому Сході сьогодні перебуває в глухому куті. Саме тому представники 70 держав зібралися в Парижі, щоб вивчити можливості, як сприяти відновленню прямих переговорів між сторонами конфлікту", - пояснив Еро.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав проведення цієї конференції марним. На його думку, мета конференції - ухвалити "антиізраїльські пункти".

у свою чергу держсекретар США Джон Керрі запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, що конференція в Парижі з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту не призведе до появи нової резолюції Ради Безпеки ООН.

Керрі, який взяв участь у конференції, говорив із Нетаньяху по телефону і сказав, що у конференції в Парижі не буде ніякого продовження в РБ ООН до тих пір, поки президент Барак Обама не залишить свій пост 20 січня.

Як повідомляється, держсекретар запевнив ізраїльського прем'єра, що "навіть якщо в РБ ООН буде висунута резолюція, США накладуть на неї вето".

Тиждень тому Нетаньяху заявив, що Ізраїль докладає максимум зусиль, щоб не допустити ухвалення РБ ООН ще однієї резолюції щодо палестино-ізраїльського протистояння за підсумками конференції в Парижі.

Як повідомлялося, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила нинішню політику Ізраїлю щодо розбудови поселень на Західному березі річки Йордан та в східній частині Єрусалима.

Документ підтримали 14 країн-членів РБ ООН, у той час як делегація США при голосуванні утрималася, не прислухавшись до закликів єврейської держави заблокувати текст. Ізраїль заявив, що не виконуватиме положення резолюції й вирішив скоротити фінансові внески до ООН.