Путін запросив Додона в Москву на переговори: будуть обговорювати Придністров'я
Президент Республіки Молдова Ігор Додон 16-18 січня на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву з візитом.
"17 січня відбудуться переговори глав держав. Планується обговорити стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва, - йдеться в повідомленні. - Особливу увагу передбачається приділити актуальним регіональним проблемам, в першу чергу придністровському врегулюванню", - повідомляє в понеділок прес-служба Кремля.
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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Додона президентом країни після другого туру виборів.
На офіційному сайті Додона зазначалося, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією. На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією". Через менш ніж два тижні після виборів Додон поїхав з приватним візитом до Москви.
На інавгурації 23 грудня Додон пообіцяв Молдові нейтралітет, але заявив про наміри спершу відвідати Москву.