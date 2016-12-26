Новий президент Молдови, який пообіцяв народу нейтралітет, зняв прапор ЄС і збирається до Москви (фото)
15:30, 26 грудня 2016Світ
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З будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зняли прапор Європейського Союзу.
Додон / REUTERS
Про це повідомляє «Комсомольська правда в Молдові».
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23 грудня пройшла церемонія інавгурації нового глави держави. Додон закликав до єдності в країні і зобов'язався зберігати нейтралітет Молдови.
Він заявив, що в найближчих планах президента – візит в Москву, а потім в Брюссель.
Фото: Володимир Попов
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