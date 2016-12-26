Новий президент Молдови, який пообіцяв народу нейтралітет, зняв прапор ЄС і збирається до Москви (фото)

15:30, 26 грудня 2016
Світ
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З будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зняли прапор Європейського Союзу.

REUTERS

Про це повідомляє «Комсомольська правда в Молдові».

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23 грудня пройшла церемонія інавгурації нового глави держави. Додон закликав до єдності в країні і зобов'язався зберігати нейтралітет Молдови.

Він заявив, що в найближчих планах президента – візит в Москву, а потім в Брюссель.

Володимир Попов

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Теги: #Молдова#Додон