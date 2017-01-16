У Кремлі підіграли Трампу після його заяв щодо НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«НАТО дійсно пережиток, ми з цим також згодні. Ми давно говоримо про наші погляди на цю організацію», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи згодні у Кремлі з поглядами Трампа на НАТО.

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Він наголосив, що «системна мета альянсу – конфронтація.

«Оскільки НАТО заточене під конфронтацію, і вся структура присвячена ідеалам конфронтації, то навряд чи це можна назвати сучасною структурою, яка відповідає ідеям стабільності, стійкого розвитку і безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Times назвав НАТО «застарілою» організацією.

«Вона застаріла, оскільки не вживала заходів щодо тероризму», - зазначив Трамп.

За його словами, багато країн-членів НАТО «не платять те, що вони повинні платити». Лише п'ять країн альянсу роблять це, чого, як вважає Трамп, недостатньо.

Під час виборчої кампанії Трамп критикував союзників США по НАТО. З-поміж іншого він заявляв, що країни-члени НАТО не виконують свої фінансові зобов'язання.

Номінант Трампа на посаду секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Меттіс вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).