Британські кораблі будуть супроводжувати російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" дорогою із Сирії - The Telegraph

Британські кораблі будуть уважно відслідковувати пересування російських кораблів, передає The Telegraph.

Так, командувач ВМС Британії Філіп Джонс зазначив, що флот стикається з найбільшим викликом з боку російських кораблів за останні 25 років.

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"У північній Європі і Балтиці ми відзначаємо найвищий рівень активності російського флоту з часів закінчення "холодної війни", - заявив Джонс.

У свою чергу експерт дослідницького центру Henry Jackson Society при парламенті Британії Ендрю Фоксалл вважає, що води Північної Атлантики "знову стали регіоном конфронтації морських сил".

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ приступив до скорочення угруповання військ в Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту залишить авіаносна група ВМФ РФ на чолі зі злощасним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".