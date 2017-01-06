Злощасний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишає береги Сирії

Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає ТАСС.

"Згідно з рішенням Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна, Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - сказав він.

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За його словами, першими зону конфлікту залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з проблемним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

Герасимов нагадав, що з 00:00 мск 30 грудня 2016 року на всій території Сирії діє режим припинення бойових дій.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Путін погодився з пропозицією російського Міноборони скоротити військову присутність РФ в Сирії.

Військові експерти наголошують, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам.