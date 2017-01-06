Злощасний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишає береги Сирії
Міноборони РФ приступив до скорочення угруповання військ у Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту залишить авіаносна група ВМФ РФ на чолі зі злощасним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".
Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає ТАСС.
"Згідно з рішенням Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна, Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - сказав він.
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За його словами, першими зону конфлікту залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з проблемним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".
Герасимов нагадав, що з 00:00 мск 30 грудня 2016 року на всій території Сирії діє режим припинення бойових дій.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Путін погодився з пропозицією російського Міноборони скоротити військову присутність РФ в Сирії.
Військові експерти наголошують, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам.