Авіакатастрофа поблизу Бішкека: упізнані перші 15 тіл загиблих, 5 з яких – діти

Про це йдеться в повідомленні прес-служби кабміну Киргизстану з посиланням на МОЗ країни.

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Прес-служба також наводить список упізнаних загиблих:

1. Карипбаєва Гульзат Нурланівна 2012 р.н

2. Карипбаєва Жилдиз Нурланівна 2014 р.н

3. Шералієва Сабіна Уларбеківна 2011 р.н

4. Шерали уулу Уларбек 1990 р.н

5. Жуманали кизи Акмарал 1990р.р

6. Чокоєва Кундуз Талайбеківна ( вагітна) 1985 р.н

7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович 1982 р.н

8. Шералієва Айдай 2 роки

9. Шаршенбеков Руслан Нурланович 2011 р.н

10. Ісакова Гульжан Муратбеківна 1980 р.н

11. Солтокенова Маріям Анарбеківна 2009 р.н

12. Кожаналієва Наргиза Есенгулівна (вагітна) 1988 р.н

13. Солтокенов Айбек Анарбекович 1988 р.н

14. Солтокенова Фаріда Алмазбеківна 1969 р. н

15. Кубаничбеков Гаман Кубаничбекович 1997 р.н.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії вантажного літака приватної турецької авіалінії під Бішкеком загинули 37 людей.