Падіння турецького Boeing-747 під Бішкеком: число жертв зросло до 37

Про це повідомляє прес-служба МНС Киргизстану на своєму офіційному сайті.

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Як передає РБК, за даними Мінохоронздоров'я республіки, жертвами стали 35 осіб, більша частина з яких жителі селища Дача, на територію якого впав літак. У свою чергу, в прес-службі президента Киргизії розповіли, що екстрені служби встановили загибель 31 людини, на місці події були знайдені також фрагменти дев'яти тел.

Вантажний літак Boeing 747 приватної турецької авіакомпанії зазнав аварії вранці 16 січня у 1,5–2 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Манас столиці Киргизстану Бішкеку на території селища Дача. На борту літака знаходилися п'ять членів екіпажу, всі вони загинули. В самому селищі було зруйновано 32 будинки.

Як повідомили в Turkish Airlines, що розбився літак належав компанії ACT Airlines.

Як повідомляв УНІАН, при заході на посадку літак проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло. З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено лише після розслідування.