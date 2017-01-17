CNN нагадав, як Трамп називав Росію найбільшою проблемою США та хотів введення санкцій

Коментарі Трампа дворічної давності виявляють різкий контраст у порівнянні з дружньою риторикою, обраною ним після вступу у виборчу кампанію, пише Українська правда з посиланням на CNN.

Читайте такожОлланд відповів на критику Трампа: ЄС не потребує зовнішніх радників

Так в інтерв'ю NBC і Fox News в березні 2014 року, незабаром після анексії Криму Росією, Трамп висловився за введення санкцій, щоб завдати економічної шкоди Росії і погодився з іншим екс-кандидатом в президенти США Міттом Ромні, який назвав Росію "геополітичним ворогом США номер один".

"Мітт мав рацію коли сказав, що Росія - наша найбільша проблема", - заявляв Трамп.

Він зазначив тоді, що деякі медіа висміяли Ромні за ці слова.

"Вони сміялись. А виявилося, що він був абсолютно правий. Подивіться, що Росія робить з Іраном, як вони контролюють ситуацію в Сирії і буквально скрізь ... Нас викинули звідусіль", - сказав тоді Трамп.

Трамп заявляв, що США могли б застосувати економічні заходи на шкоду Росії.

"Є багато речей, які ми могли б зробити. Росія не сильна в економічному плані і ми могли б зробити багато різних речей, якби хотіли", - сказав він Fox News 24 березня 2014 року.

В іншому інтерв'ю телеканалу NBC, яке відбулося 14 березня 2014 року, Трамп пішов далі і прямо заявив, що США обов'язково повинні запровадити санкції проти Росії.

"Ми безперечно повинні запровадити санкції ... Ми повинні показати силу. Путін перехопив ініціативу у Обами, перехопив у нас і робив це довгий час", - сказав Трамп.

Як пише CNN, в перехідній команді Трампа відмовилися коментувати цю ситуацію.