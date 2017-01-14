Радник Трампа і посол Росії п'ять разів спілкувалися по телефону в день введення нових санкцій - Reuters

Радник обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і посол Росії в США Сергій Кисляк п'ять разів спілкувалися по телефону 29 грудня — у день, коли Барак Обама ввів санкції проти Росії за втручання у вибори.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

За інформацією співрозмовника агентства, дзвінки відбулися в період після того, як посольство Росії було повідомлено про санкції, і до того моменту, як президент Росії Володимир Путін оголосив про те, що Росія не стане вживати дій у відповідь.

Одне з джерел уточнило, що адміністрація Обами повідомила російського посла Сергія Кисляка про нові санкції за годину до того, як рішення було оприлюднене.

Офіційний представник Трампа підтвердив лише одну телефонну розмову, яка відбулася 29 грудня між Флінном і Кисляком. При цьому, за його словами, санкції вони не обговорювали.

Джерела Reuters підкреслили, що не знають, хто був ініціатором цих дзвінків. Про зміст цих розмов вони також нічого не знають. Одне з джерел додало, що нічого особливо незвичайного і протиправного в тому, що російський посол говорив з радником Трампа, не бачить. Співрозмовник припустив, що Москва, швидше за все, хотіла зрозуміти, що думає команда Трампа про нові санкції.

Офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер підтверджує цю версію, зазначає агентство. У п'ятницю він заявив, що Вашингтон «не бачить проблем у контактах між членами нової адміністрації та іноземними посадовими особами».

29 грудня адміністрація Барака Обами ввела нові санкції щодо Росії за її втручання у вибори президента США. Зокрема, США були видворені 35 російських дипломатів.