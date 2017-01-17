Туреччина озвучила деталі затримання підозрюваного в розстрілі нічного клубу Reina

За його словами, уродженець Узбекистану Абдулькадір Машарипов, 1983 року народження, прибув до Туреччини в січні 2016 року, пише Анадолу.

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«Управління поліції мегаполісу виконало дуже серйозну і комплексну роботу із затримання виконавця теракту. Вночі 17 січня виконавець теракту був затриманий в ході операції в районі Есенюрт. Ним виявився громадянин Узбекистану Абдулкадір Машарипов, 1983 року народження. Масхарипов отримав освіту в Афганістані, знає чотири мови. Це терорист, який пройшов тривалу підготовку», - пояснив Шахін.

Губернатор також повідомив, що затриманий терорист вже визнав свою провину. Крім того, збіглися відбитки пальців.

«Для затримання Машарипова було проаналізовано 7500 годин записів з камер відеоспостереження. В його затриманні було задіяно до двох тисяч поліцейських, організовані рейди за 152 адресами», - зазначив губернатор.

Шахін не виключив, що у терориста могли бути спільники, проте точні дані будуть отримані після допиту затриманого.

Губернатор зазначив, що за найкривавішим терактом в Стамбулі стоять терористи ІДІЛ.

«Поліція провела дуже серйозну, комплексну роботу. Організовані рейди за десятками адрес, затримано 50 осіб. Крім того, відповідним структурам передано 168 іноземців, підозрюваних у причетності до терористичних організацій. Вилучено 197 тисяч доларів, два пістолети і обойма», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.