Влада Туреччини знає можливе місцезнаходження нападника на нічний клуб у Стамбулі

Турецька влада має дані про можливе місцезнаходження терориста, який у новорічну ніч напав на нічний клуб у Стамбулі. Про це сказав віце-прем'єр Туреччини Вейси Кайнак, передає A Haber .

В той же час, Кайнак не виключив, що терорист міг втекти за кордон.

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За його словами, підозрюваний у скоєнні теракту за національністю уйгур.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що особистість злочинця встановлена, проте громадянство та ім'я не називалися.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбулі.