Трамп став найбільш непопулярним обраним президентом перед інавгурацією за останні 40 років - ЗМІ

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведені на замовлення телеканалу ABC News та газети The Washington Post, повідомляє сайт телеканалу ABC News.

Зокрема, Трамп перед набуттям повноважень є найбільш непопулярним президентом у порівнянні із як мінімум сімома попередніми новообраними президентами. Зокрема, рейтинг Трампа є значно нижчим за рейтинг його попередників під час перехідних періодів передачі влади від одного президента до іншого.

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У національному дослідженні 40% американців сказали, що схвалюють поведінку Трампа під час перехідного періоду, щоб підготуватися обійняти посаду президента. Це наполовину менше від рівня підтримки чинного президента Барака Обами, який у 2009 році мав рейтинг у 80%.

Також Трамп значно поступається рівню підтримки Джорджа Буша-молодшого, який під час перехідного періоду мав 72% схвалення, Біллу Клінтону (81%) та Джорджу Бушу-старшому (82%).

Водночас так само лише 40% американців схвалюють більшість кандидатів, обраних Трампом на посади в новому уряді. У цьому відношенні його відставання від попередників коливається на рівні від 19 до 26%

Опитування було телефонним і проводилося впродовж 12-15 січня. Опитано 1005 дорослих американців. Відбувалось опитування як на англійській, так і на іспанській мові. Похибка вибірки склала 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, голова організації Oxfam International Уінні Бьянима заявила в ефірі Davos live, що обраний президент США Дональд Трамп веде себе як «лисиця в курнику» по відношенню до соціально вразливим верствам населення. Oxfam International спеціалізується на аналізі проблем бідності та нерівності. Читайте також ЄС розкритикував ідею Трампа щодо перенесення посольства США в Ізраїлі

«Я бачу небезпеку, що Трамп буде вести себе як лисиця, яка залізла в курник. Він вивчив больові точки звичайних людей і роздав їм красиві обіцянки під час передвиборної кампанії. А насправді зібрав навколо себе команду мільярдерів. Ми бачимо всі ознаки того, що він йде в неправильному напрямку», — сказала вона.