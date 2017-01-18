Мінфін США наклав санкції на лідера боснійських сербів

Підставою для санкцій стало те, що Додік постійно перешкоджає імплементації Дейтонської угоди, укладеної по завершенню війни у Боснії і Герцеговині в 1995 році, передає Deutsche Welle.

Віднині США можуть блокувати доступ президента Республіки Сербської у складі Боснії та Герцеговини до будь-яких активів, що підпадають під юрисдикцію США.

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Як повідомлялося, наприкінці 2016 року Додік оголосив про проведення референдуму щодо відділення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Плебісцит має відбутися у першій половині 2017 року. Деталі щодо майбутнього референдуму Додік пообіцяв озвучити згодом. Політик погрожував проведенням подібного голосування впродовж багатьох років.

Нагадаємо, що на незаконному вересневому референдумі в Республіці Сербській майже всі його учасники підтримали ідею святкування 9 січня Дня республіки.

Конституційний суд Боснії і Герцеговини заборонив цей референдум, його проведення також засудили країни Заходу. Саме 9 січня 1992 року було проголошено Республіку Сербську - за три місяці до початку кровопролитної Боснійської війни.