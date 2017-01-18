У Мексиці учень відкрив стрілянину в американській школі

У мексиканському північно-східному місті Монтерей сталася стрілянина у американській школі. Про це повідомляє BBC.

Видання повідомляє, що у результаті стрілянини поранено троє людей.

Стрілянину влаштував учень, поранивши вчителя, іншого учня та себе. Поранені знаходяться у важкому стані. Видання також підкреслює, що розстріли у мексиканських школах вкрай рідкісні у Мексиці.

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Інцидент зафільмували камери спостереження. Втім правоохоронці наразі не знають мотивів учня, який відкрив вогонь.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Мексиці під час одного із найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Блакитний Папуга (Blue Parrot) у Плая-дель-Кармен сталася стрілянина, в результаті чого загинули 5 осіб.

Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP. Серед загиблих є і один із охоронців. В результаті стрілянини поранення отримали 9 людей.