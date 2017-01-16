У Мексиці сталася стрілянина під час музичного фестивалю у нічному клубі, 5 осіб загинули (відео)

15:35, 16 січня 2017
Світ
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Пізніше стрілянина сталася в іншому клубі, який також проводив вечірку у рамках фестивалю.

Серед загиблих є один із охоронців / twitter.com/Mixmag

В Мексиці під час одного із найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Блакитний Папуга (Blue Parrot) у Плая-дель-Кармен. Про це повідомляє Spin1038.

Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP. Серед загиблих є і один із охоронців. В результаті стрілянини поранення отримали 9 людей.

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Про стрілянину також на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий DJ Jackmaster.

Крім того, ще одна стрілянина сталася в іншому клубі, де також проходила вечірка в рамках фестивалю.

На сайті фестивалю повідомляється, що  стрілянини у клубах можуть бути пов’язані із картельними розбірками.

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Теги: #загиблі#стрілянина#Мехіко