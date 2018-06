У Мексиці сталася стрілянина під час музичного фестивалю у нічному клубі, 5 осіб загинули (відео)

В Мексиці під час одного із найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Блакитний Папуга (Blue Parrot) у Плая-дель-Кармен. Про це повідомляє Spin1038.

Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP. Серед загиблих є і один із охоронців. В результаті стрілянини поранення отримали 9 людей.

Про стрілянину також на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий DJ Jackmaster.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM