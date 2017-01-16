У Мексиці сталася стрілянина під час музичного фестивалю у нічному клубі, 5 осіб загинули (відео)
Пізніше стрілянина сталася в іншому клубі, який також проводив вечірку у рамках фестивалю.
В Мексиці під час одного із найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Блакитний Папуга (Blue Parrot) у Плая-дель-Кармен. Про це повідомляє Spin1038.
Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP. Серед загиблих є і один із охоронців. В результаті стрілянини поранення отримали 9 людей.
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Про стрілянину також на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий DJ Jackmaster.
Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM— JACKMASTER (@jackmaster) 16 января 2017 г.
Крім того, ще одна стрілянина сталася в іншому клубі, де також проходила вечірка в рамках фестивалю.
Momentos exactos del pánico en #BPMFestival por balacera en #BlueParrotpic.twitter.com/OqvnYdaq62— Ξ.M.Λ.C. Ü (@EMACUTV) 16 января 2017 г.
На сайті фестивалю повідомляється, що стрілянини у клубах можуть бути пов’язані із картельними розбірками.