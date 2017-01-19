Голова КНР виступив за повну заборону ядерної зброї

12:24, 19 січня 2017
Світ
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Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що виступає за повну заборону ядерної зброї.

Сі Цзіньпін / REUTERS

"Ядерне озброєння має бути повністю заборонено і з часом знищено, щоб світ був вільний від ядерної зброї", - заявив Цзіньпін під час свого виступу в ООН у Женеві, передає РБК.

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Обраний президент США Дональд Трамп у грудні 2016 року повідомив, що американський уряд має «значно посилювати і збільшувати свій ядерний потенціал» до тих пір, поки зарубіжні країни не переглянуть своє ставлення до цього виду зброї.

Пізніше в інтерв'ю виданню The Times Трамп розповів, що погодиться на скасування деяких санкцій проти Росії, якщо він зможе домовитися з Москвою про значне скорочення ядерних озброєнь.

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Теги: #ООН#Китай#ядерна зброя