Голова КНР виступив за повну заборону ядерної зброї
12:24, 19 січня 2017Світ
347 0
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що виступає за повну заборону ядерної зброї.
Сі Цзіньпін / REUTERS
"Ядерне озброєння має бути повністю заборонено і з часом знищено, щоб світ був вільний від ядерної зброї", - заявив Цзіньпін під час свого виступу в ООН у Женеві, передає РБК.
Читайте такожКравчук про ядерну зброю: якщо її може виготовити Північна Корея, то може й Україна (відео)
Обраний президент США Дональд Трамп у грудні 2016 року повідомив, що американський уряд має «значно посилювати і збільшувати свій ядерний потенціал» до тих пір, поки зарубіжні країни не переглянуть своє ставлення до цього виду зброї.
Пізніше в інтерв'ю виданню The Times Трамп розповів, що погодиться на скасування деяких санкцій проти Росії, якщо він зможе домовитися з Москвою про значне скорочення ядерних озброєнь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter