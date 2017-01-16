Кремль відреагував на слова Трампа про зняття санкцій з РФ в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Зараз будь-які переговори з цього питання не ведуться, як ви знаєте», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи розглядає РФ можливість скорочення ядерної зброї.

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Говорячи про можливе зняття санкцій з РФ в обмін на скорочення ядерної зброї, Пєсков сказав: «Давайте наберемося терпіння, дочекаємося вступу пана Трампа на пост, і потім будемо давати оцінки тим чи іншим ініціативам».

При цьому він наголосив, що президент РФ Володимир Путін заявляв, що для російської держави зняття санкцій не є головною метою.

«Він (Путін) кілька разів повторював, що санкції – не питання російської порядку денного як у внутрішньому плані, так і в плані нашого спілкування із зарубіжними партнерами. Росія не була ініціатором введення цих рестрикцій, і Росія не має наміру ставити питання про ці санкції під час зарубіжних контактів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Times заявив, що готовий запропонувати Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.