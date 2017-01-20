"Ми - народ": у Вашингтоні противники Трампа закидали яйцями гостей балу республіканців

Під стінами Національного прес-клубу зібралося кілька тисяч людей, що вирішили підтримати свободу медіа і висловлювань, пише ТСН.ua. За лічені години до початку інавгуаціі стало відомо, що багатьом провідним американським ЗМІ відмовили у доступі до інавгураційних подій, зокрема, балу республіканців, який за іронією відбувається саме а стінах будинку преси.

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Обурені вашингтонці кидали в гостей балу яйця і скандували: "Ми - народ".

В той час, як до столиці США приїхало багато прихильників обраного президента, великий, але мовчазний натовп зібрався під Білим домом – сказати "до побачення" і "дякую" президентові Бараку Обамі.

Як відомо, у Вашингтоні розпочалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США. Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув літаком до міста, взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському національному кладовищі та прибув на інавгураційний концерт.