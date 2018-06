Обама звернувся до американських громадян із прощальним листом

Глава держави нагадав, що в Білому домі існує традиція залишати в овальному кабінеті лист наступного президента, передає DT.ua.

"Але перед тим, як я залишу листа 45-му президенту, я хочу ще раз подякувати вам за честь бути вашим 44-м президентом. Тому що все, чого я навчився за цей час, я навчився завдяки вам. Ви зробили мене кращим як людину і як президента", – сказано у зверненні.

Обама згадав працю американських науковців, які допомагають пораненим військовим. Про те, як змінюються життя сімей, шлюби які визнали рівними з традиційними. Як діти своєю щедрістю нагадують про обов'язок піклуватися про біженців, один про одного, працювати заради миру.

"Всі ці вісім років ви були джерелом доброти, життєстійкості і надії, з яких я черпав силу", – запевнив президент.

Говорячи про перспективи американського суспільства і політичної системи Обама нагадав, що "США – це не проект однієї людини".

"Наймогутніше слово в нашій демократії - це слово "Ми". Ми - народ. Ми впораємося", – підкреслив глава держави, додавши, що майбутнє країни – в щоденних прояви громадянської позиції.

"Всі ми, незважаючи на те, яку партію підтримуємо, повинні продовжувати цю роботу - роботу громадянина. Не тільки тоді, коли проходять вибори, не тільки коли під загрозою наші приватні інтереси, але і на всьому проміжку життєвого шляху", – зазначив президент.

Текст свого листа Обама закінчив фразою "Так, ми можемо" (Yes, we can) – слоганом його виборчої кампанії 2008 року.