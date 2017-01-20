Військове вторгнення Сенегалу в Гамбію: з'явилося відео

На відео, розміщеному на YouTube, знято рух по дорозі кількох десятків одиниць військової техніки, серед яких автомобілі Hummer і танки, пише Апостроф. Дане відео було зроблено на території Сенегалу.

Читайте такожСенегал оголосив про військове вторгнення в Гамбію, війська вже перейшли кордон

Як повідомляв УНІАН, сенегальскі війська увійшли в Гамбію для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яї Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Незабаром Сенегал оголосив про припинення вторгнення.