Стіна і обмеження міграції: Трамп визначився з першими кроками після інавгурації

Дональд Трамп у свій перший день у Білому домі відразу після інавгурації має намір підписати кілька виконавчих указів. Серед них – перші кроки з будівництва стіни на кордоні з Мексикою, обмеження імміграції з країн Латинської Америки та скасування деяких рішень свого попередника Барака Обами. Про це пише Reuters.

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Помічники обраного президента розповіли, що Трамп не буде відтягувати момент прийняття важливих рішень і підпише низку виконавчих указів, які можуть бути реалізовані без участі Конгресу.

"Він прагне запустити реальні зміни, я думаю, ви відчуєте це у найближчі дні і тижні", - зазначив прес-секретар Трампа Шон Спайсер.

Трамп планує в суботу відвідати штаб-квартиру ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія. Як відомо, він різко критикував агентство після його звіту про вплив Росії на результати американських виборів, а також порівнював його методи з нацистською Німеччиною.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп 20 січня складе присягу і стане 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили в цьому році бойкотувати церемонію.