Трамп сьогодні складе президентську присягу

Як передає Радіо Свобода, зранку у Вашингтоні Трамп відвідає службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому. Після ранкового чаю з подружжям Обам новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

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Частина заходів уже відбулася 19 січня. Зокрема, в першій половині дня Дональд Трамп разом з обраним віце-президентом Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі. Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

Увечері четверга Дональд Трамп разом з дружиною з'явилися на інавгураційному концерті в центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Трамп віддав честь пам'ятнику і приєднався до глядачів концерту за спеціальною скляною огорожею.

Щоб на власні очі побачити історичні події 20 січня, до Вашингтона з’їдуться до 900 тисяч американців. Водночас відбудуться і акції протесту різних груп, які незадоволені обранням Трампа.

Як повідомляв УНІАН, понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили цьогоріч бойкотувати церемонію.