Росія домовилася із Сирією про розширення бази ВМФ РФ у Тартусі

Відповідний документ був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Угода автоматично продовжується на наступні 25 років, якщо жодна зі сторін не менш ніж за один рік до закінчення чергового періоду не повідомить іншу сторону про свій намір припинити її дію, зазначається в документі.

Максимальна кількість військових кораблів Росії, яким дозволено одночасно перебувати в порту, - 11 одиниць, включаючи кораблі з ядерною енергетичною установкою.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ приступило до скорочення угруповання військ у Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту залишить авіаносна група ВМФ РФ на чолі з бідолашним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".