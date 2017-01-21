В Італії розбився й загорівся автобус з дітьми з Угорщини, 16 загиблих (фото)

Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на місцевих рятувальників.

Зазначається, що автобус їхав із Франції до Угорщини. А ДТП сталася недалеко від Східної Верони.

Автобус врізався у стовп, після чого загорівся.

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"В автобусі перебувала група угорських дітей віком від 14 до 18 років, які поверталися зі шкільної екскурсії", - йдеться у повідомленні.

Після сильного зіткнення зі стовпом частину пасажирів викинуло через лобове скло, а частина залишилася заблокованою в охопленому вогнем автобусі.

За даними рятувальників, кількість жертв може зрости. Наразі ведуться пошуки ще двох-трьох зниклих.