В Італії розбився й загорівся автобус з дітьми з Угорщини, 16 загиблих (фото)
09:27, 21 січня 2017Світ
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В Італії внаслідок ДТП за участю автобуса з дітьми загинули 16 осіб.
16 дітей загинули в ДТП в Італії / REUTERS
Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на місцевих рятувальників.
Зазначається, що автобус їхав із Франції до Угорщини. А ДТП сталася недалеко від Східної Верони.
Автобус врізався у стовп, після чого загорівся.
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"В автобусі перебувала група угорських дітей віком від 14 до 18 років, які поверталися зі шкільної екскурсії", - йдеться у повідомленні.
Після сильного зіткнення зі стовпом частину пасажирів викинуло через лобове скло, а частина залишилася заблокованою в охопленому вогнем автобусі.
За даними рятувальників, кількість жертв може зрости. Наразі ведуться пошуки ще двох-трьох зниклих.
16 дітей загинули в ДТП в Італії / REUTERS
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