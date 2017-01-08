У Канаді сталася масова ДТП за участю більш ніж ста автомобілів
04:00, 08 січня 2017Світ
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Більше ста автомобілів через снігопад стали учасниками кількох ДТП на трасі на схід від канадського міста Торонто.
В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав / twitter.com/SonnySubra
Про це повідомляє CBC News.
Повідомляється, що ділянка шосе 401, на якій сталася аварія, була перекрита в обох напрямках.
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В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав, проте повідомляється, що кілька людей були доставлені в лікарню.
Користувачі мережі почали викладати фотографії з місця аварії.
Multiple accidents on 401 east and westbound between and Newcastle Bowmanville. Hwy closed in several spots. CEFS advises avoid area pic.twitter.com/f1VolDyYKC— Clarington Fire (@clarchief) January 7, 2017
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