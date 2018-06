У Канаді сталася масова ДТП за участю більш ніж ста автомобілів

Про це повідомляє CBC News.

Повідомляється, що ділянка шосе 401, на якій сталася аварія, була перекрита в обох напрямках.

В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав, проте повідомляється, що кілька людей були доставлені в лікарню.

Користувачі мережі почали викладати фотографії з місця аварії.

Multiple accidents on 401 east and westbound between and Newcastle Bowmanville. Hwy closed in several spots. CEFS advises avoid area pic.twitter.com/f1VolDyYKC