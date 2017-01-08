У Канаді сталася масова ДТП за участю більш ніж ста автомобілів

04:00, 08 січня 2017
Світ
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Більше ста автомобілів через снігопад стали учасниками кількох ДТП на трасі на схід від канадського міста Торонто.

В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав / twitter.com/SonnySubra

Про це повідомляє CBC News.

Повідомляється, що ділянка шосе 401, на якій сталася аварія, була перекрита в обох напрямках.

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В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав, проте повідомляється, що кілька людей були доставлені в лікарню.

Користувачі мережі почали викладати фотографії з місця аварії.

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Теги: #Канада#ДТП#снігопад