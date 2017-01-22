За інавгурацією Трампа спостерігали понад 30 мільйонів глядачів – соціологи

Про це повідомляє соціологічна дослідницька служба Nielsen.

Відзначається, що церемонія присяги Трампа посіла п'яте місце серед всіх інавгурацій президентів США з 1969 року.

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Лідером за кількістю американських телеглядачів є церемонія принесення присяги Рональда Рейгана в 1981 році, яку в свій час дивилися понад 41 мільйон чоловік. Друге місце займає інавгурація Обами в 2008 році -37,8 мільйона, на третій позиції - присяга Джиммі Картера 1977 року з показником у 34,1 мільйона глядачів.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.