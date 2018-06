Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом США (відео)

Пряма трансляція інавгураційних заходів транслюється по американському телебаченню.

Після традиційної процедури складання присяги Дональд Трамп вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Обама разом зі своєю дружиною Мішель зустріли на ганку Білого Дому Трампа та його дружину Меланію. Після прибуття кортежу Трампа до Білого Дому, Обама з посмішкою на обличчі запитав у подружжя Трампа, як у них справи.

Після вітання Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі запакований подарунок.

У Вашингтоні ще зранку люди, які придбали квитки на церемонію інавгурації вишикувались у чергу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляла українська журналістка Мирослава Гонгадзе.

В той же час, сьогодні у Вашингтоні відбулися акції протесту, приурочені до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Протестувальники розбили вітрини у кількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ

Момент складання присяги президента США:

BREAKING: Donald Trump is sworn in as the 45th President of the United States during a historic transfer of power https://t.co/YpuCylGG79pic.twitter.com/GEJLwI0q3j