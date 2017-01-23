Не іграшкова зброя: в Австралії на зйомках кліпу застрелили актора (відео)

В австралійському Брісбені на зйомках кліпу хіп-хоп групи смертельно поранили актора. Як повідомляє Російська служба ВВС, постріл був зроблений зі зброї, наданої для зйомок.

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Зйомки відбувалися біля бару Brooklyn Standard в центрі міста. Як сказав поліцейський детектив Тому Армітт, для зйомки однієї зі сцен були виписані кілька одиниць вогнепальної зброї. 20-річний актор, ім'я якого не називається, отримав смертельне поранення в груди і згодом помер.

Члени знімальної групи намагалися реанімувати його до прибуття медиків, проте безуспішно.

Поки невідомо, був заряджений пістолет бойовими патронами чи імітаційними. Незрозуміло також, скільки було здійснено пострілів. Більше ніхто на знімальному майданчику не постраждав.

Поліція не вказувала назву групи, але місцеві ЗМІ повідомили, що це сіднейський колектив Bliss N Eso, який виступає у стилі хіп-хоп.

Поліція почала кримінальне розслідування. Їй належить встановити, за яких обставин актор отримав смертельне поранення.