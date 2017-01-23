У США в результаті стрілянини в торговому центрі загинула людина

Про це повідомляє NBC.

Інцидент стався в торговельному центрі Rolling Oaks Mall, розташованому в північно-східній частині міста. Злочинці увірвалися в ювелірний магазин Kay Jewelers близько 15:30 за місцевим часом.

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Всього, за словами очевидців, було чути не менше шести пострілів. Відвідувачі торгового центру були негайно евакуйовані, магазини закриті.

Поліції вдалося затримати одного підозрюваного, ще один розшукується, при цьому не виключено, що він все ще знаходиться в торговому центрі. Про стан постраждалих нічого не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН раніше, на території торгового центру в місті Х'юстоні невідомий відкрив стрілянину. В результаті кілька людей отримали поранення.