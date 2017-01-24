12 спалень, басейн та зала із солодощами: у Лос-Анджелесі продається найдорожчий будинок в історії США (відео)

У американському місті Лос-Анджелес виставили на продаж будинок, який є найдорожчим в історії США, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що загальна площа будинку становить більше 3 500 квадратних метрів.

У будинку налічується 12 спалень та 21 ванна кімната. У зоні розваг облаштований кінотеатр, басейн, боулінг, а також зала із солодощами.

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До ціни також включено гелікоптер, колекцію автомобілів, вартістю 30 мільйонів доларів, а також понад 100 витворів мистецтва.

Загальна вартість особняка становить 250 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Лос-Анджелесі продали маєток засновника Playboy за $100 млн, покупцем став топ-менеджер Metropoulos & Co. Дарен Метропулос, який мешкає по сусідству.

Наголошується, що це стало найвищою ціною, коли-небудь заплаченою за маєток в Лос-Анджелесі. Згідно з умовами продажу, в будинку залишиться жити 90-річний засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер. При цьому, Playboy буде виплачувати Метропулосу по $1 млн у рік на утримання будинку.