"Путін окупує Білорусь": експерт вказав на загрозу російських військових навчань не лише для України

Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий експерт Олексій Арестович.

"Поки всі дружно чекали пастки від Кремля де-небудь у Прибалтиці чи Одесі, Путін знайшов простий і витончений вихід - окупувати Білорусь", - вважає він.

На думку Арестовича, російські війська, які зайдуть на територію Білорусі влітку цього року під егідою масштабних навчань "Захід-2017", швидше за все, частково там і залишаться.

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Через це Україна змушена буде адекватно реагувати: збільшити чисельність збройних сил, з розгортанням угруповання на білоруському напрямку; збільшити навантаження на військовий бюджет та економіку в цілому; проводити нові хвилі мобілізації, що ускладнить внутрішньополітичну ситуацію.

Експерт нагадав, що з навчань "Кавказ-2008" Росія почала війну з Грузією, а під час навчань "Кавказ-2012", розгорнула угруповання, спрямоване на окупацію Криму.