"Кавказ-2016": російсько-терористичні війська тренуються висаджувати десант біля Маріуполя – розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"На тимчасово окупованих територіях сходу України, у рамках СКШН "Кавказ-2016", продовжувались командно-штабні навчання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ: у районі н.п.Новоазовськ підрозділи 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ відпрацювали елементи висадки морського десанту", - йдеться в повідомленні.

Також на полігонах триває бойова підготовка підрозділів: "Успенський" – 2 Зокрема мотострілецька бригада (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ; "Шимшинівський" – 6 окремий мотострілецький полк (Стаханов) 2 АК ЗС РФ; "Новопавлівський" – 7 окрема мотострілецька бригада (Дебальцеве) 2 АК; "Покровський" – 100 окрема мотострілецька бригада (Донецьк); "Торез" – окрема артилерійська бригада (Донецьк) та протитанкова артилерійська батарея 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка).

Крім того, зауважує ГУР Міноборони, противник нарощує інтенсивність обстрілів позицій сил АТО із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та 120-мм мінометів. У районах н.п.Верхньоторецьке та Мар’їнка зафіксована діяльність снайперських груп противника.

"Активізовалось використання безпілотників для повітряної розвідки позицій сил АТО та перевірки заходів оперативного маскування на передових позиціях. Залучались вісім БПЛА у зонах відповідальності ОТУ "Луганськ", "Донецьк" та "Маріуполь", - сказано у повідомленні.