"Смерть путінської Росії": екс-агент КДБ назвав кроки Трампа, які вдарять по Росії

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив колишній радянський розвідник, однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець, що більше 20 років тому емігрував до США й став там аналітиком бізнес-розвідки.

Він назвав три кроки Трампа на посаді президента США, які не принесуть користі Російської Федерації:

1) Збільшення виробництва й експорту сланцевої нафти і газу в цілях досягнення повної енергетичної незалежності США.

"Цей проект вже запустив. Розумієте, як це позначиться на світових цінах на нафту і газ?" - задався питанням колишній КДБ-шник.

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2) "Поганий" Обама тільки обіцяв зміцнити систему протиракетної оборони в Європі. "Хороший" (для Кремля) Трамп це зробить", - зазначив Швець.

3) "Поганий" Обама скорочував збройні сили США. "Хороший" Трамп їх збільшить. Це стосується флоту, авіації, ядерної тріади.

"При цьому треба пам'ятати, що вже зараз військовий бюджет США приблизно у 10 разів більший від російського, а в галузі звичайних озброєнь США випереджають РФ на ціле покоління, якщо не більше", - зазначив колишній радянський розвідник.

"Ось ці три пункти – це смерть путінської Росії. З обранням Трампа з Кремля безперервно лунають заклинання: потрібно сідати й домовлятися. Домовлятися про що? Що Росії потрібно від США – мені зрозуміло: скасування санкцій, довгі гроші на інвестиції, новітні технології. Але що Москва може запропонувати Вашингтону в обмін?"- підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін і глава США Дональд Трамп навряд чи зустрінуться в найближчі тижні.