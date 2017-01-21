У Росії засумнівалися в можливій зустрічі Путіна й Трампа найближчим часом

Про це в інтерв'ю ВВС заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Організація зустрічі президентів Росії і США Путіна і Трампа займе місяці, а не тижні, додав він.

"Це не будуть майбутні тижні, давайте сподіватися на краще, на те, що ця зустріч відбудеться в найближчі місяці", - зазначив Пєсков.

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При цьому Пєсков зазначив, що з російської сторони готовність до такої зустрічі є. "Я не сумніваюся, що Путін буде готовий до цього (зустрічі - Ред.)", - сказав він.

Пєсков зазначив, що наразі немає ніякої ясності щодо місця чи часу можливої зустрічі.

При цьому він не відкинув, що ця тема може бути піднята під час телефонної розмови між двома лідерами, яка повинна відбутися після інавгурації Трампа, яка пройшла напередодні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Дональд Трамп склав присягу й офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.