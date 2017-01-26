Сирійська опозиція відмовилася від запропонованого Росією проекту Конституції
Сирійська опозиція відкинула проект Конституції країни, запропонований Росією під час міжсирійських переговорів в Астані.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на члена делегації повстанців на переговорах Ях'ю аль-Аріді.
«Ми сказали їм (росіянам), що єдиний, хто має право писати Конституцію Сирії — це сирійський народ. Досвід Пола Бремера в Іраку (був повноважним представником президента Джорджа Буша-молодшого в Іраку в 2003-2004 роках) цілком показовий: коли Конституція написана іншою країною, вона не буде працювати», — сказав Аль-Аріді.
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Обговорювати деталі запропонованого Москвою проекту він відмовився.
Як повідомляв УНІАН, 24 січня, сторони переговорів в Астані домовилися протистояти спробам порушити режим припинення вогню в Сирії.