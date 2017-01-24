Переговори в Астані: Туреччина, Іран і Росія погодили механізм захисту перемир'я у Сирії

Про це турецьке урядове агентство Anadolu повідомляє у Twitter.

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"Туреччина, Росія та Іран домовилися про створення тристороннього механізму захисту від порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Анадолу", представник сирійської опозиції Усама Абу-Зейд, що бере участь у переговорах в Астані, повідомив, що Росія пообіцяла противникам режиму Башара Асада забезпечити дотримання режиму припинення вогню в Сирії.

"Росія заявила, що виконає зобов'язання за перемир'ям. Сподіваємося, що позиція російської сторони не обмежиться словами" - зазначив Абу-Зейд.

За його словами, Туреччина, Росія і Казахстан роблять все можливе для успіху переговорів щодо Сирії в Астані. "Однак для реальних просувань необхідні конкретні кроки. Основною перешкодою на цьому шляху є провокації прихильників Башара Асада, які порушують домовленості про перемир'я", - зазначив представник опозиції.

Він зазначив неприйнятність загроз щодо населення підконтрольних опозиції районів Сирії. "Наприклад, жителям долини Барада заявляють, що їх відправлять в Ідліб, що неприпустимо", - підкреслив Абу-Зейд.

Як повідомляли зарубіжні ЗМІ, атмосфера переговорів в Астані – надзвичайно напружена, протиборчі сторони навіть не спілкуються один з одним безпосередньо, а спілкуються через посередників.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, через що частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.

Москва і Тегеран є близькими прихильниками президента Сирії Башара Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам в боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.