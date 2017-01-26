Боротьба за крісло канцлера Німеччини: рейтинги Меркель і Шульца зрівнялися - ЗМІ

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічним центром Infratest dimap для телеканалу ARD.

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Обидва політики в є претендентами на посаду канцлера після парламентських виборів у Німеччині. Згідно з останнім дослідженням, під час парламентських виборів за них готові віддати голоси по 41% виборців, повідомляє Deutsche Welle.

Порівняно з попереднім опитуванням, проведеним у вересні 2016 року, рейтинг Меркель знизився на 2%, натомість рейтинг Шульца зріс на 5%, інформує Reuters.

24 січня СДПН висунула Шульца кандидатом на посаду канцлера під час парламентських виборів, які відбудуться 24 вересня 2017 року.

Колишній лідер соціал-демократів Зіґмар Ґабріель претендує на посаду міністра закордонних справ. Ще один соціал-демократ, чинний глава МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр був висунутий правлячою коаліцією на пост президента ФРН (вибори відбудуться 12 лютого).