Перемога популізму у Франції та Нідерландах розвалить ЄС - віце-канцлер Німеччини

Міністр економіки, віце-канцлер уряду Німеччини Зігмар Габріель попередив про сценарій, за якого Євросоюз розпадеться, пише Reuters.

За словами Габріеля, ЄС може розвалитися у разі перемоги популістів на виборах у Нідерландах та Франції.

"Після виходу Великої Британії з ЄС у минулому році, якщо вороги Європи зможуть знову здобути владу в Нідерландах або у Франції, ми стикаємося із загрозою, що найбільший проект цивілізації ХХ століття, а саме – Європейський Союз, може розвалитися", – додав Габріель.

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Відтак, Габріель зазначив, що цьогорічні вибори у Франції – доленосні для ЄС.

"Президентські вибори у Франції цієї весни – це доленосні для Європи вибори з гірким присмаком"", – сказав Габріель під час свого виступу в Бундестазі.

Нагадаємо, раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркельзакликала 27 країн-членів Європейського Союзу зберігати єдність, зокрема у переговорах з Великобританією стосовно її виходу із ЄС.

"Ми цілком погоджуємося, що не можемо дозволити собі бути роз'єднаними", - сказала Меркель.

У контексті підготовки до наступного саміту ЄС вона заявила, що Євросоюз потребує чіткого порядку денного, зокрема, стосовно розв'язання кризи біженців. За словами Меркель, ЄС повинен передусім ефективно охороняти свої зовнішні кордони та протидіяти контрабандистам людей, а потім вирішити питання щодо справедливого розподілу біженців. На кону, за її словами, - свобода пересування всередині Шенгенської зони.