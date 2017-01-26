"Судний день" для людства наблизився на 30 секунд через Трампа

Годинник Судного дня — проект співробітників журналу Bulletin of Atomic Scientists. На їх рішення пересунути стрілки вплинули заяви президента США Дональда Трампа про ядерну зброю і кліматичні зміни, а також зростання націоналістичних настроїв у світі, пише Медуза.

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Трамп перед вступом на посаду заявив, що США повинні посилити свій ядерний арсенал. Новий президент США також відомий як противник концепції глобального потепління. У 2012 році він заявив, що цю теорію придумали китайці, щоб позбавити американську промисловість конкурентоспроможності.

Як відомо, в попередній раз стрілки Годинника Судного дня пересували у 2015 році — відразу на дві хвилини вперед.

У 1953 році, коли Радянський Союз провів випробування водневої бомби, Годинник Судного дня показував 23:58. Ближче до 00:00 години глобальної катастрофи стрілки ніколи не підходили.

За Годиником Судного дня стежать з 1947 року. Спочатку вони відображали тільки загрозу ядерної війни. З 2007 року співробітники Bulletin of Atomic Scientists також стали враховувати зміни клімату та технологічні досягнення, які потенційно можуть призвести до глобальної катастрофи.