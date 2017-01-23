В Ірані готові відновити розробку ядерної зброї в разі відмови США від досягнутої угоди

Про реакції Тегерана на можливу зміну зовнішньополітичного вектора США з приходом до влади адміністрації президента Дональда Трампа розповів віце-президент Ірану, голова Організації з атомної енергетики Алі Акбар Салехі в інтерв'ю телеканалу CBC у неділю, 22 січня, передає DT.ua.

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Віце-президент запевнив, що Іран може швидко не тільки повернутися на колишній рівень розробок, але й суттєво його перевершити.

Салехі підкреслив, що не хоче приймати таке рішення, але готовий до такого розвитку подій.

Коментуючи інавгураційну промову Трампа, Салехі звернув увагу, що новий президент не згадував Іран. У Тегерані це розцінили як позитивний сигнал.

Нагадаємо, під час своєї виборчої кампанії обраний майбутній президент США Дональд Трамп заявляв про можливості «розірвати» або переглянути угоду про обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій. Трамп також критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.